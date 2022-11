Google al lavoro per aggiungere il supporto a NFTS nativo per Android

Uno dei problemi storici di Android è sempre stata la compatibilità con i filesystem più diffusi in ambiente Windows e in generale su chiavette USB o SD card come exFAT e NFTS, ma a poco a poco le cose stanno per cambiare e forse a breve si potranno leggere senza problemi supporti formattati anche nel filesystem di Windows.

Se infatti alcuni produttori come Samsung permettono da tempo, almeno per exFAT, di montare supporti formattati non in FAT32, per NFTS è un po' più complicato e ci si deve appoggiare a soluzioni di terze parti come l'app di Paragon o plugin per gestori di file. Ora però la compatibilità per il formato è stata integrata nel kernel Linux 5.15 e il sempre attentissimo Mishaal Rashman ha scoperto che Google ha aggiunto ntfsfix, un'utilità per la risoluzione di problemi comuni di NFTS, in SELinux, il modulo di sicurezza del kernel Linux.