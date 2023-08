Gli smartphone Android scansioneranno i codici QR anche da lontano

Prossimamente gli smartphone Android saranno più efficienti nella scansione di un codice QR. Difatti, Google sta testando uno scanner di codici QR aggiornato che funzionerà in maniera più ottimale. In particolare, lo scanner, una volta che ha rilevato automaticamente un codice QR nell'inquadratura della fotocamera, lo ingrandirà per leggerlo. Dunque, pure se il codice si trova lontano dall'utente, non occorrerà avvicinarsi: insomma, un bel passo in avanti.

Questa funzionalità non è ancora disponibile sugli smartphone, tuttavia è presente nelle ultime API che Google sta mettendo a disposizione degli sviluppatori. Se quest'ultimi implementano l'API per la scansione dei codici, gli utenti non dovranno fornire le autorizzazioni per la fotocamera: in questo modo, gli sviluppatori risparmieranno tempo visto che non dovranno creare un'interfaccia personalizzata. In pratica, l'apprendimento automatico di Google eseguirà il rendering esclusivamente dell'oggetto codice a barre nell'app così da proteggere i dati personali degli utenti e garantire loro la privacy.