Android non è l'OS mobile più utilizzato negli USA

Android è sicuramente il sistema operativo mobile più utilizzato nel mondo: l'OS di Google infatti può essere installato su smartphone di qualsiasi fascia di prezzo, e dunque rimane l'unica scelta per chi non vuole spendere troppo su un dispositivo mobile. Negli Stati Uniti la situazione è però diversa, e iOS continua ad essere la prima scelta per gli americani.

Una nuova ricerca di Counterpoint Research mostra come gli americani siano sempre più attratti dal sistema operativo di Apple: oltre il 50% degli smartphone attivi sul mercato statunitense monta una qualche versione di iOS, mentre la restante percentuale monta il sistema operativo Android. Per Apple, si tratta della quota di mercato più alta sin dai tempi del lancio del primo iPhone nel 2007.

Da notare inoltre come gli smartphone Android presenti in USA siano sviluppati da oltre 150 produttori diversi, mentre ovviamente i dispositivi iOS sono esclusivamente iPhone. Sempre Counterpoint Research, lo scorso trimestre, aveva dichiarato che le vendite di iPhone erano in aumento e che Apple non registrava tali numeri riguardanti le vendite da diversi anni. Tutto ciò lascia intendere quanto gli utenti statunitensi siano sempre affezionati ad iPhone.