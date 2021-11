Google ha affossato Android One con le sue stesse mani

Android One è un progetto risalente addirittura al 2014. L'idea di base era quella di fornire una versione di Android il più possibile "stock", ovvero priva di personalizzazioni, e quindi leggera e più facilmente aggiornabile. Qualcosa di simile a ciò che trovavamo sui Nexus ai tempi, dato che invece poi i Pixel sono andati sempre più in direzione della personalizzazione. Tra i produttori odierni, solo Nokia è l'unica che abbia sfruttato a pieno il programma Android One, e col senno di poi si intuisce il perché.

Mishaal Rahman, ex caporedattore di XDA, ha pubblicato una serie di tweet qualche settimana fa nei quali ha sollevato vari dubbi sul programma Android One. A quanto pare Google ha infatti imposto delle pesanti limitazioni per i produttori che volessero aderirvi. Addirittura BigG avrebbe avuto l'ultima parola sul design finale e sulla strategia di mercato degli smartphone Android One, lasciando ben poco margine (almeno sulla carta) ai vari OEM. La nostra impressione è che la sua intromissione non sia mai stata eccessiva, ma è appunto una deduzione, non una certezza.