Android è più autoritario con il nuovo logo

L'avevamo già intravisto in diverse occasioni, ma ora arriva la conferma ufficiale da parte di Google: dopo quattro anni Android ha un nuovo logo (ecco le app essenziali per un nuovo smartphone del robottino).

Era infatti il 2019 quando la GrandeG annunciava il suo marchio "flat" che poi avremmo imparato a vedere sempre più spesso accendendo i dispositivi Android, ma è evidentemente arrivato il tempo di cambiare.

Il nuovo marchio infatti rappresenta l'iconica testa di robottino in 3D, il che aggiunge profondità all'immagine e consente di risaltare meglio sullo sfondo. Cambia anche il nome Android, non più tutto minuscolo, ma assume una maggiore autorevolezza con la "A" maiuscola.

Ma non solo. Il font stesso della parola è leggermente cambiato in quanto la "n" e la "r" sono ora perfettamente arrotondate, il che segna un ritorno allo stile dei marchi del 2008 e del 2014.

Abbiamo iniziato a intravedere il nuovo logo al CES 2023, quando Google lo aveva mostrato in una serie di situazioni e materiali diversi, tra cui anche uno pneumatico quando si è parlato di Android Auto.

In quel caso, però, era associato ancora alla vecchia grafica "android", e lo stesso in occasione del Google I/O 2023, quando la GrandeG aveva definito la sua creatura il "sistema operativo più espressivo".

Il nuovo logo completo di Android maiuscolo ha infine fatto finalmente il suo ingresso pochi giorni fa in una pubblicità di Google in cui si parlava delle app integrate in Samsung Galaxy S23 Ultra e Z Flip 4 (immagine sotto).