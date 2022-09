Android pronto a ricevere nuove funzioni: nuovi widget su tablet e "emoji automatiche" nei messaggi

Android 13 è arrivato da poco più di tre settimane, ma Google pensa già alle prossime novità in arrivo sul proprio sistema operativo: con un post sul proprio blog, l'azienda ha infatti parlato delle funzionalità attualmente in sviluppo e che presto potranno essere utilizzate da tutti gli utenti Android e Chromebook. Offerte Amazon La prima novità riguarda proprio la comunicazione tra smartphone e Chromebook: Google sta infatti lavorando a diversi miglioramenti di Nearby Share, funzione che permette di inviare foto o file a dispositivi vicini. In particolare, in futuro sarà possibile scambiare file tra i propri dispositivi in maniera molto più rapida, senza la necessità di accettare il trasferimento sul dispositivo che sta ricevendo il file, anche quando questo è a schermo spento. Novità in arrivo anche per i tablet: dopo aver aggiornato il design di diverse app Workspace, Google sta implementando dei nuovi widget più grandi per i tablet. Potete dare un primo sguardo ai nuovi widget di Google Drive, Google Documenti, Fogli e Presentazioni e Google Keep nel video qui in basso.

Gboard si prepara poi a ricevere una novità interessante per tutti quelli che utilizzano molto le emoji: sulla tastiera di Google sta infatti arrivano il pulsante Emojify, che permette essenzialmente di aggiungere automaticamente delle emoji nel testo del proprio messaggio, ovviamente in base al contesto. Questa funzionalità è al momento disponibile nell'app Gboard Beta in inglese, ma non sappiamo quando sarà disponibile anche per la lingua italiana. Google ha inoltre annunciato di aver aggiunto nuove combinazioni per Emoji Kitchen e che presto sarà possibile giocare a UNO e ad altri minigiochi o guardare un video YouTube insieme ai propri amici in videochiamata su Google Meet con i propri amici (ne abbiamo parlato in questo articolo).