I telefoni Android saranno localizzabili anche da spenti

Negli ultimi anni, i diversi produttori di smartphone sono stati molto impegnati a sviluppare sistemi software in grado di aiutare gli utenti a cui hanno rubato il proprio dispositivo: Google , ad esempio, mette a disposizione la pagina web e l'app Trova il mio dispositivo , grazie alla quale è possibile vedere su una mappa l'ultima posizione dello smartphone ed effettuare tante operazioni per cercare di recuperare il dispositivo.

Sembra però che Google voglia fare qualcosa del genere anche per quanto riguarda gli smartphone Android e sembra che stia lavorando ad una funzione chiamata Pixel Power-off Finder, che dovrebbe funzionare in maniera del tutto simile alla rete Dov'è di Apple.

Pixel Power-off Finder arriverà sicuramente su smartphone Pixel, ma non è escluso che tale funzionalità possa anche arrivare su qualunque dispositivi Android. Secondo il celebre leaker Kuba Wojciechowski, BigG si è posta l'obiettivo di creare una "rete" di dispositivi Android che comunicano tra di loro anche quando sono spenti, utilizzando ad esempio la tecnologia UWB e ovviamente in Bluetooth (in parole povere, il chip Bluetooth non sarà disattivato completamente dopo lo spegnimento dello smartphone).

Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo per il momento: Google non ha ufficialmente parlato di Pixel Power-off Finder e dunque non sappiamo quando questa funzione sarà rilasciata e soprattutto quali smartphone la supporteranno. Con tutta probabilità, ne sapremo di più durante il Google I/O, che si terrà durante il mese di maggio.