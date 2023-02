Android avrà la sua Continuity Camera

Negli ultimi anni abbiamo visto Google investire molti sforzi nel mercato smartphone, sia in termini hardware che in termini software. Android è sempre più curato in termini grafici e di funzionalità, con Google che presto potrebbe introdurre una funzionalità molto interessante.

Coloro che sono più vicini al mondo Apple e iPhone avranno sentito parlare di Continuity Camera, il servizio di Apple che permette di usare il proprio iPhone come webcam connessa a macOS, utile durante videocall. La stessa strada sarebbe in fase di sviluppo da parte di Google per Android.

Mishaal Rahman ha infatti scovato alcuni interessanti riferimenti introdotti recentemente nel codice AOSP. Questi sono direttamente collegati a una funzionalità che al momento è denominata DeviceAsWebcam. Questa feature dovrebbe essere direttamente integrata in Android e costituirebbe il corrispettivo di Continuity Camera per i dispositivi con il robottino verde.

Quindi con questa funzionalità sarà possibile usare qualsiasi smartphone dotato di Android come webcam per il proprio PC.

Ci si aspetta una larga compatibilità su notebook e PC desktop. Il protocollo di connessione e accesso all'hardware dello smartphone Android dovrebbe funzionare in maniera analoga rispetto a quanto già avviene con la connessione alla memoria interna del dispositivo quando viene connesso tramite cavo ad un PC.

Al momento non abbiamo indicazioni su quando questa funzionalità potrebbe debuttare. L'ipotesi è che Google stia preparando il terreno per poi lanciarla con Android 14, il quale debutterà ufficialmente nella seconda parte di quest'anno.