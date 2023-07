Su Android disponibili gli avvisi per i tracker sconosciuti

Google ha ufficializzato l'approdo su Android di una funziona di sicurezza che consentirà di rilevare automaticamente la presenza di tracker bluetooth sconosciuti che potrebbero essere impiegati per seguire/spiare le persone. La funzionalità, già annunciata durante il Google I/O 2023, permetterà quindi agli utenti Android di essere avvisati attraverso una notifica sul proprio smartphone. Si tratta di un importante passo in avanti visto che non sono poche le segnalazioni di persone che hanno utilizzato gli AirTag per il pedinamento e altre azioni illegali. Entrando nei dettagli della notizia, gli utenti riceveranno una notifica sullo smartphone se un tracker sconosciuto è separato dal proprietario e si trova con loro. Premendo sulla notifica, si potrà visualizzare una mappa del percorso che il presunto tracker ha effettuato insieme alla vittima, dando tra l'altro la possibilità all'utente di riprodurre un suono al dispositivo per localizzarlo. Infine, appoggiando il tracker sul posteriore dello smartphone, verranno visualizzate alcune informazioni, come il numero di serie e le ultime 4 cifre del numero di telefono del proprietario.

Un'altra funzione consentirà di avviare una scansione dell'ambiente circostante per rilevare la presenza di tracker sconosciuti che ci stanno seguendo. La modalità di scansione manuale si trova nelle impostazioni di sistema, per la precisione nella sezione "Sicurezza ed emergenza" e "Avvisi per tracker sconosciuti". Il dispositivo, in 10 secondi, completerà la scansione manuale, quindi si potrà visualizzare un elenco di tracker che sono nelle vicinanze e che sono separati dal dispositivo del loro proprietario. Inoltre, sarà possibile ottenere suggerimenti su cosa fare dopo toccando il tracker elencato. Gli avvisi di tracker sconosciuti sono in fase di rollout su tutti i dispositivi con Android 6 e successivi.