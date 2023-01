Android Auto Wireless non può più essere disattivato

Parallelamente a questi rinnovamenti Google continua a rilasciare dei nuovi aggiornamenti per Android Auto. L'ultimo rilasciato per la versione stabile del sistema di infotainment fa riferimento alla versione 8.7 , ne abbiamo parlato in questo articolo . A qualche giorno dal suo rilascio apprendiamo di una novità abbastanza rilevante.

La novità della quale parliamo consiste nella rimozione dell'opzione per disattivare Android Auto Wireless. Attenzione, questa funzionalità non permette di connettere senza fili Android Auto sul proprio smartphone con l'auto compatibile. La funzionalità è utile soltanto nel caso in cui si dispone di un adattatore cablato per connettersi ad Android Auto in modalità wireless, come ad esempio il AAWireless che conosciamo bene. Nei casi in cui si dispone di un box in auto compatibile con Android Auto Wireless allora non sarà necessario ricorrere ad alcun adattatore di terze parti

Con questa novità viene rimossa del tutto la possibilità di disattivare la possibilità di connettersi senza fili o tramite adattatore.

Probabilmente Google l'ha fatto per semplicità, visto che lasciare attiva la funzionalità, anche senza utilizzarla, non comporta grossi problemi.

Oltre a questo, con la nuova versione di Android Auto sono state rinominate alcune voci delle impostazioni dell'app, senza particolari stravolgimenti per l'aspetto pratico.

Il nuovo aggiornamento è in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store. Fateci sapere se l'avete ricevuto.