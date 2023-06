Android Auto Wireless soffre ancora del bug alla connettività

Android Auto è il sistema di infotainment di riferimento per coloro che hanno un dispositivo Android e che intendono connetterlo alla propria auto. Seguiamo costantemente tutte le novità e i bug che lo riguardano.

E anche questa volta parliamo di bug per Android Auto, in particolare per Android Auto Wireless. Si tratta della modalità di utilizzo di Android Auto senza cavi, compatibile esclusivamente con pochi modelli di auto attualmente sul mercato.