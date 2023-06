Android Auto si aggiorna alla versione 9.7

Nelle ultime ore Android Auto ha ricevuto un nuovo aggiornamento che riguarda la sua versione stabile , ovvero non coloro che hanno aderito al programma beta. La nuova versione in fase di distribuzione è la 9.7 .

Torniamo a parlare di Android Auto , il sistema di infotainment di casa Google che permette di collegare il proprio smartphone Android con il box in auto compatibile.

La versione 9.7 di Android Auto non è mai stata in beta, e questo potrebbe significare che l'aggiornamento appena rilasciato da Google per Android Auto ha l'obiettivo di correggere qualche bug presente nella precedente versione stabile del sistema di infotainment.

Google non ha fornito un changelog ufficiale in merito all'aggiornamento appena descritto. Possiamo quindi soltanto ipotizzare di che tipo di novità si tratti. Tra i bug di cui recentemente abbiamo parlato troviamo alcuni problemi per la barra di navigazione inferiore, disconnessioni e instabilità.

L'aggiornamento appena descritto è in fase di distribuzione automatica per tutti coloro che hanno la versione stabile di Android Auto.

Fateci sapere se l'avete ricevuto e se avete notato la risoluzione di specifici bug.