Android Auto e i Pixel non vanno d'accordo ultimamente

Le segnalazioni infatti riferiscono dell'impossibilità di connettere il proprio Pixel ad Android Auto, sia in modalità cablata che in modalità wireless, per i dispositivi che lo supportano. Le segnalazioni riguardano soprattutto i possessori di Pixel 6 e Pixel 7.

Al momento non sembra esserci una soluzione autonoma per gli utenti. Qualcuno ha provato a riavviare il dispositivo senza ottenere miglioramenti, mentre altri hanno avuto successo cancellando i dati dell'app Android Auto dal proprio smartphone. In ogni caso si tratta di soluzioni temporanee.

Il bug non sembra nemmeno essere riferito a un aggiornamento specifico dell'app Android Auto, segno che dovrebbe trattarsi di un problema emerso dopo un aggiornamento via server distribuito da Google.

Il team di Android Auto ha confermato di essere a conoscenza del problema di tornare ad aggiornare gli utenti che l'hanno segnalato non appena ci saranno novità. Dunque, si rimane in attesa di un fix che dovrebbe essere rilasciato da Google nei prossimi giorni, nel frattempo fateci sapere se anche voi state riscontrando problemi di connessione con Android Auto.