Android Auto abbraccia le auto elettriche

Le novità riguardano infatti la possibilità di visualizzare informazioni particolarmente utili su Android Auto in merito all'auto elettrica che si sta utilizzando. Tra le informazioni più di rilievo troviamo la possibilità per Android Auto di riconoscere automaticamente se la vettura che si sta usando, e sulla quale è in esecuzione Android Auto, è elettrica o meno.

Il sistema di infotainment di casa Google è un punto di riferimento per milioni di utenti intorno al mondo. E nelle ultime ore ha ricevuto delle novità interessanti che riguardano da vicino le auto elettriche , un segmento che finora non ha ricevuto particolari attenzioni da parte di Android Auto.

Sulla stessa lunghezza d'onda, quando Android Auto identificherà l'utilizzo di un auto elettrica allora in Maps su Android Auto verranno mostrate le alternative di navigazione verso una specifica destinazione tenendo conto delle necessità di ricarica lungo il percorso, ad esempio.

Ma non finisce qui: Android Auto permetterà anche di selezionare a quale connettore si deve ricaricare l'auto. Questa informazione è fondamentale per progettare con Maps il percorso da seguire per arrivare a destinazione e non rimanere con la batteria a terra. Attualmente le tipologie di connettore supportate, come vedete anche dall'esempio in galleria, corrispondono a J1772, CCS (Combo 1 e 2), Tipo 2 e CHAdeMO.

Infine, sono stati scovati dei riferimenti nel codice di Android Auto che punterebbero su una futura funzionalità di Android Auto in grado di visualizzare in tempo reale lo stato di carica della batteria dell'auto. Rimane da chiarire se tale funzionalità arriverà davvero per tutti i modelli di auto in futuro.

Le novità appena descritte, eccetto l'ultima che è ancora in fase di sviluppo, sono state distribuite per gli utenti tedeschi. Ci aspettiamo che arrivino con un aggiornamento alla versione 9.9 di Android Auto anche in Italia nel più breve tempo possibile.