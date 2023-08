Android Auto non si avvia: come risolvere facilmente

Torniamo a parlarne perché nelle ultime settimane Android Auto si è reso protagonista di un bug alquanto fastidioso , ma che per fortuna può essere risolto in maniera relativamente semplice.

Dopo l'aggiornamento di luglio rilasciato per Android Auto sono tanti gli utenti che hanno segnalato un pesante bug che riguarda l'avvio dell'app. Il bug infatti rende impossibile l'avvio di Android Auto quando si connette lo smartphone al terminale in auto. In alcuni casi si ottiene anche la risposta dal terminale dell'auto che comunica l'impossibilità di avviare correttamente Android Auto.

Google è a conoscenza del problema e ha riferito di essere a lavoro per risolvere il problema. D'altra parte, gli utenti che soffrono del bug non possono stare con le mani in mano senza poter usare in alcun modo Android Auto, e così qualcuno ha testato con successo una soluzione temporanea.

La soluzione consiste nel cancellare i dati della cache e dell'app Android Auto dallo smartphone. Dopo aver fatto questa operazione dovrebbe essere possibile avviare Android Auto anche quando si connette lo smartphone all'auto.

Android Auto è un'app di sistema, quindi la cancellazione dei dati in cache e dell'app va effettuata seguendo questi passi: