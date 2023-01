Android Auto e Google Maps: problemi con il GPS (ma c'è una soluzione)

Android Auto non è sicuramente il prodotto Google "più stabile": spesso e volentieri, spuntano nuovi bug per il sistema operativo per automobili di BigG, e questa volta diversi utenti stanno lamentando problemi al GPS durante l'utilizzo dell'app di navigazione Google Maps.

Le segnalazioni di questo bug sono apparse in queste ore su Reddit e sul forum di Google: durante l'utilizzo di Google Maps con Android Auto, risulta impossibile collegarsi al GPS e a schermo viene mostrato un messaggio che appunto avvisa l'utente dell'impossibilità di utilizzare la tecnologia GPS durante la navigazione.

Questo problema sembra non dipendente da una particolare versione di Android Auto o di Google Maps: come si legge nei post degli utenti, quando lo schermo dello smartphone connesso ad Android Auto si spegne, smette di funzionare il GPS, che ritorna poi a funzionare solo dopo aver attivato nuovamente il display.