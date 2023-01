Il nuovo Android Auto è ora disponibile: Coolwalk arriva davvero per tutti!

Anche Google sfrutta il palcoscenico del CES 2023 per presentare alcune novità che riguardano Android Auto: finalmente, dopo diversi mesi dall'annuncio, ecco che l'interfaccia Coolwalk arriva davvero per tutti. Lo scorso mese, questa interfaccia era disponibile in beta e per un numero ristretto d'utenti (ne abbiamo parlato qui).

Offerte Amazon

Essenzialmente, questa nuova interfaccia permette di dividere lo schermo di Android Auto: in questo modo, è possibile utilizzare due applicazioni contemporaneamente (ad esempio, l'app per la navigazione e l'app per la riproduzione musicale). Inoltre, adesso Android Auto è in grado di adattarsi meglio agli schermi dell'auto, anche a quelli di "forma più strana".

Coolwalk include poi un dock che permette di passare velocemente tra le app più utilizzate o quelle utilizzate più di recente, e che ovviamente contiene tutte le informazioni sulla durata della batteria dello smartphone, l'orario o la connessione di rete e i pulsanti per aprire il drawer delle applicazioni, che invece rimane praticamente invariato.

Il dock si adatta poi all'app in uso e mostra i controlli multimediali quando ci si trova in un'app diversa da quella che sta riproducendo un contenuto.