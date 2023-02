Le novità di Android Auto Coolwalk non sono finite

Negli ultimi mesi abbiamo visto un grande impegno da parte di Google nei confronti di Android Auto, il suo sistema di infotainment. Questo è coinciso essenzialmente con il rinnovamento grafico che ha preso il nome di Coolwalk.

Mentre la nuova interfaccia grafica di Android Auto è in fase di distribuzione per tutti gli utenti, anche per coloro che hanno la versione stabile del sistema, apprendiamo delle interessanti novità che indicano ulteriori rinnovamenti per Android Auto.

Stando infatti a quanto segnalato da un utente su Reddit, Google avrebbe introdotto una nuova animazione su Android Auto. Le animazioni sono tra le novità cardine di Coolwalk ma l'animazione che vedete qui in basso ancora non era stata avvistata: si tratta dell'animazione che viene proposta quando si passa dall'app di navigazione a quella dello streaming musicale. La nuova versione appare più fluida rispetto alla versione precedente presente su Coolwalk.