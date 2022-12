Android Auto Coolwalk: da oggi disponibile per (quasi) tutti gli utenti beta

Era stata anticipata per fine estate, ma alla fine l'interfaccia Coolwalk per Android Auto si è fatta attendere un po' di più. Un rilascio globale del nuovo aggiornamento grafico di Android Auto per tutti sembra sempre più vicino, visto che oggi sembra sia stato sbloccato un rilascio molto più ampio della propria interfaccia.

Sono tanti i fattori che possono influenzare l'attivazione o meno della nuova interfaccia di Android Auto, ma è fondamentale sapere che rimane comunque un aggiornamento da remoto (almeno quello definitivo) e che al momento è disponibile solo per gli utenti iscritti al programma beta. Se ci seguite saprete che la beta è stata a lungo chiusa e si era riaperta solo di recente, per poi riempisi nuovamente. Se non foste quindi iscritti al programma beta non c'è al momento quindi alcun modo per farlo. Installare l'apk non risolve la problematica visto che è un aggiornamento da remoto.