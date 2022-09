Col nuovo Android Auto arriveranno widget per le app musicali

Android Auto è ancora un punto di riferimento assoluto nel settore dell'infotainment in auto, almeno dalla sponda di Google. Sul suo orizzonte sappiamo che Google sta preparando delle interessanti novità.

Oltre ai classici aggiornamenti intermedi che vediamo ogni mese per Android Auto, sappiamo che Google sta preparando Coolwalk, il nome in codice per la nuovissima interfaccia grafica del sistema di infotainment. Questa è trapelata ormai da diverse settimane, anche se ancora non conosciamo i piani di rilascio ufficiali di Google.

Nelle ultime ore però sono emersi online nuovi dettagli su cosa introdurrà Coolwalk su Android Auto. Le immagini che troviamo in galleria, alla fine di questo articolo, riassumono il tutto. Le immagini infatti mostrano i nuovi widget che saranno disponibili per le app di streaming musicale, come Spotify.