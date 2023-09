Non aggiornate Android Auto se ci tenete alla qualità audio

Nelle ultime ore infatti è emerso online un nuovo bug che affligge Android Auto, e che si rivela particolarmente rilevante e fastidioso per coloro che usano Android Auto per ascoltare contenuti audio .

Si torna a parlare di Android Auto , il sistema di infotainment che permette di connettere e sincronizzare gli smartphone Android con i box per auto compatibili. Stavolta non si tratta di novità positive .

Il bug in questione infatti causa un decremento sostanziale della qualità dei contenuti audio in riproduzione una volta che viene avviato Google Assistant tramite comandi vocali. I contenuti audio che ne risentono in termini di qualità sono quelli provenienti dalle app compatibili con Android Auto, come YouTube Music e Spotify.

Il bug in questione si verificherebbe sulle versioni 10.2 e 10.3 di Android Auto, quelle relative alla versione stabile del sistema. Ultimamente è stata anche rilasciata la versione 10.4 beta di Android Auto, la quale soffrirebbe dello stesso problema.

Alcuni utenti affermano che tornando alla versione 10.1 di Android Auto il problema non si presenta. Questo significa che il bug è insito nell'app di Android Auto, e non nell'app Google che gestisce i comandi vocali di Assistant anche per Android Auto.

Quindi se, nel frattempo che Google non rilasci un nuovo aggiornamento con il fix, volete risolvere temporaneamente, allora potete provare a scaricare e installare manualmente la versione 10.1 di Android Auto. Qui sotto trovate il link per il download.