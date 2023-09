Questo bug di Android Auto è particolarmente irritante se ascoltate musica

Vi piace ascoltare a tutto volume Oops!...I Did It Again di Britney Spears? Niente di male, tutti hanno i propri peccati ma magari quando siete in coda volete abbassare il volume. Ecco, se usate Android Auto forse potreste trovarvi in imbarazzo a causa dell'ennesimo bug (ecco come fare se il GPS non funziona)?

Secondo una pagina del supporto di Android Auto, infatti, diversi utenti si sono trovati in una strana situazione, che fondamentalmente blocca il controllo del volume del sistema di infotainment del veicolo quando si sta utilizzando Android Auto.

La cosa curiosa, poi, è che sull'interfaccia appare un messaggio di errore che avvisa come l'audio sia stato messo in pausa e il volume non possa essere regolato (immagine sopra), quando in realtà l'audio continua a tutto spiano.

Quello che viene messo in pausa è infatti solo la capacità degli utenti di regolare il volume, e l'unica soluzione è scollegare il telefono dal veicolo, fermando così Android Auto.

Sulla questione è intervenuto un Community Specialist che ha chiesto ulteriori informazioni con i log di sistema, le versioni di telefono, Android, Google Play Services e Android Auto, oltre al modello di auto o sistema di infotainment. Al momento, però non sono date spiegazioni.

Per fortuna, stando al numero di persone che hanno confermato avere lo stesso problema, non sembra un bug molto diffuso, quindi non è chiaro cosa possa averlo causato. Quello che sappiamo è che aggiornare all'ultima versione di Android Auto, la 10.5, non è risolutivo, ma non sappiamo se tornare a versioni più vecchie possa servire.

È anche possibile che sia un problema dovuto a un'altra app. Per esempio una cosa simile era accaduta l'anno scorso con CarPlay, che impediva la regolazione del volume finché Waze era in esecuzione, anche se non veniva utilizzato in quel momento. L'unica soluzione era forzare la chiusura dell'app, almeno fino a quando gli sviluppatori non hanno rilasciato un aggiornamento.

Questo potrebbe far sospettare che il problema di Android Auto sia simile e sia dovuto a un'app di terze parti, ma in mancanza di altri dettagli non è possibile dirlo.

Aggiorneremo l'articolo in caso dovessero venir fuori altre informazioni.