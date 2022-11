Google risolve un fastidioso bug di Android Auto, ma solo per i Pixel

Si tratta di un fastidioso bug che coinvolge la gestione delle chiamate quando lo smartphone è connesso all'auto attraverso Android Auto. Il bug infatti causa la trasmissione del suono in chiamata non dalle casse audio dell'auto ma dagli speaker dello smartphone .

Si tratta di un periodo molto intenso per Android Auto , il sistema di infotainment di casa Google che ha appena ricevuto un corposo rinnovamento grafico , disponibile solo in beta al momento.

Il problema sembra coinvolgere soltanto l'audio relativo alle chiamate, e non quello relativo ai contenuti multimediali ad esempio. Google ha chiarito che l'aggiornamento ad Android 13 per i Pixel, rilasciato da qualche mese ormai, dovrebbe aver risolto definitivamente l'inconveniente.

Per gli altri modelli di smartphone Android sarà invece necessario, molto probabilmente, un aggiornamento di Android Auto che ancora non è stato menzionato da Google.

Allo stesso tempo, Google ha riferito di essere a lavoro per capire come risolvere alcuni problemi di disconnessioni spontanee che si verificano con Android Auto per i possessori di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Anche in questo caso aspettiamoci un update che risolva il problema per le prossime settimane.