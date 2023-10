Android Auto fa i capricci su alcuni modelli di BMW

Android Auto ancora nel mirino degli utenti. In particolare, sembrerebbe che sia emerso un improvviso problema tecnico che starebbe diventando sempre più diffuso: si tratta dell'errore 14, ovvero quello che indica che "il software dell'auto non ha superato i controlli di sicurezza di Android Auto". In pratica, il software che alimenta il sistema di infotainment della propria auto non viene convalidato nell'ambito della sicurezza e dunque non può eseguire Android Auto.

In particolare, l'errore sarebbe apparso nelle nuove auto di BMW, con qualche cliente che ha affermato di aver riscontrato l'avviso quando ha tentato di avviare Android Auto. Inoltre, qualcuno ha affermato che il messaggio è apparso dopo che un concessionario ha installato un pacchetto linguistico sull'unità di infotainment, mentre Android Auto funzionava correttamente sul software originale. Successivamente, i clienti colpiti hanno contattato la concessionaria per ottenere delle delucidazioni in merito e avrebbero ottenuto come risposta che la soluzione al problema richiederebbe più di tempo di quanto inizialmente ipotizzato.