Android Auto 8.2 beta continua a rifinire la nuova grafica Coolwalk

Android Auto è ancora un punto di riferimento assoluto nel settore dell'infotainment in auto, almeno dalla sponda di Google. Sul suo orizzonte sappiamo che Google sta preparando delle interessanti novità.

Oltre ai classici aggiornamenti intermedi che vediamo ogni mese per Android Auto, sappiamo che Google sta preparando Coolwalk, il nome in codice per la nuovissima interfaccia grafica del sistema di infotainment. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Android Auto beta che include alcuni nuovi riferimenti proprio a Coolwalk.

L'aggiornamento che abbiamo menzionato si riferisce ad Android Auto Beta 8.2. Chiariamo subito che la nuova interfaccia grafica Coolwalk non è inclusa in questa build, ma questa contiene alcuni nuovi riferimenti a cosa Coolwalk proporrà.