Su Android Auto arriva la barra di riproduzione per la musica

Torniamo a parlare di Android Auto , il sistema di infotainment di casa Google, il quale si trova in un periodo molto intenso coinciso con il corposo rinnovamento grafico , ormai in fase di distribuzione per tutti, anche per coloro che hanno la versione stabile.

L'immagine che trovate qui in basso mostra la novità nel dettaglio: parliamo dell'introduzione della barra di riproduzione per i contenuti musicali. La barra in questione funziona esattamente come su smartphone: sarà quindi possibile usarla per posizionarsi in punti ben precisi del contenuto che si sta riproducendo.

Questa opzione ha particolare utilità per coloro che riproducono spesso podcast tramite i loro servizi di streaming su Android Auto.

La novità è stata avvistata su Spotify come sugli altri servizi di streaming musicale supportati ufficialmente da Android Auto.

Al momento non è chiaro se Google ne ha avviato la sua distribuzione al pubblico. Diversi utenti hanno segnalato il suo arrivo, anche se Google non ha fatto alcun annuncio in merito. Rimane anche da capire se la nuova opzione arriva solo per coloro che hanno già la nuova interfaccia Coolwalk o anche per gli altri.

Torneremo sicuramente ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Nel frattempo fateci sapere se anche voi l'avete già ricevuta.