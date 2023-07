Android Auto 9.9, pronta la versione definitiva: il bug più diffuso, però, ancora non è stato risolto

Android Auto 9.9 è stato rilasciato sul canale beta soltanto un paio di settimane fa, eppure sembra che i test siano andati così bene che la build definitiva sarebbe già in fase di lancio. Difatti, questa versione è disponibile per tutti gli utenti, con i primi dispositivi che stanno ottenendo l'update tramite Google Play Store. Tuttavia, l'implementazione sta avvenendo come sempre in modo graduale, quindi gli utenti che desiderano beneficiare subito dell'aggiornamento dovranno scaricarlo manualmente attraverso il programma di installazione APK autonomo.

Per quanto riguarda le novità, Google, come sempre, non ha diffuso i log delle modifiche. A riguardo, però, sembra che non sia stato ancora risolto uno dei bug più diffusi da quando è stata lanciata la nuova interfaccia Coolwalk. Nello specifico, ci riferiamo alla problematica dello schermo bloccato nella parte inferiore dell'interfaccia. Difatti, metà dell'interfaccia utente, inclusa la barra delle applicazioni, risulta ad alcuni utenti non utilizzabile. Dunque, non è possibile interagire con le app né passare da un software all'altro.

Il bug è emerso a seguito a seguito del lancio di Coolwalk a gennaio.