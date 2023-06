Android Auto 9.9 arriva in versione beta

Come spesso accade in questi casi, soprattutto nel caso di aggiornamenti intermedi, Google non ha rilasciato un changelog ufficiale per l'aggiornamento. Quindi non conosciamo con ufficialità le novità incluse in Android 9.9 rispetto alla versione precedente.

Sarà dunque interessante vedere se con questo nuovo aggiornamento sono stati risolti i problemi di Android Auto segnalati in precedenza da diversi utenti, come quello relativo alla bassa risoluzione oppure l'altro che causa problemi nella gestione delle chiamate. Non è escluso che sia stata inclusa qualche novità a livello di funzionalità.

Come accennato sopra, l'aggiornamento ad Android Auto 9.9 è in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store per coloro che si sono iscritti alla versione beta.