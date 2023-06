Google aggiorna Android Auto alla versione 9.8

Solo sette giorni sono bastati a Google per testare la versione beta di Android Auto 9.8 (ecco undici app da installare per sfruttarlo al meglio), e da stamattina ha iniziato la distribuzione per tutti gli utenti.

Già questo ci lascia intuire che non dovrebbero esserci bug importanti (anche se con Android Auto non si può mai sapere), ma per quanto riguarda le novità?

Purtroppo, Google non rilascia una changelog ufficiale, quindi non possiamo sapere esattamente cosa sia cambiato, ma a prima vista sembra non ci siano novità importanti, proprio come successo con Android Auto 9.7 rilasciato appena due settimane fa.

A quanto sembra, Google si sta impegnando a rilasciare frequenti aggiornamenti nella speranza di risolvere i numerosi problemi che affliggono la popolarissima app per veicoli, soprattutto da quando è stata implementata l'interfaccia Coolwalk.

Ricordiamo che Coolwalk rappresenta uno dei più grandi aggiornamenti di sempre per Android Auto, e, forse conscia dei numerosi bug che avrebbe causato, Google non solo ne ha ritardato il rilascio di ben sei mesi, facendolo scattare da gennaio 2023 invece che ad agosto 2022, ma lo ha fatto in maniera graduale, tanto che molti non sono ancora riusciti a ottenerlo.

È quindi normale che gli aggiornamenti che stiamo ricevendo siano principalmente rivolti all'affinamento dell'esperienza utente, man mano che Google riceve un feedback dagli utenti.

Per ottenere l'aggiornamento ad Android Auto 9.8, potete aspettare che Google lo rilasci per il vostro dispositivo, il che potrebbe avvenire nel giro di qualche ora o di qualche settimana, oppure scaricare l'app da APK Mirror.

Per farlo, dopo aver scaricato il file APK nella memoria del telefono, toccatelo e date le autorizzazioni necessarie per l'installazione, in quanto per impostazione predefinita il vostro telefono accetterà solo app provenienti da Google Play.