Arriva Android Auto 8.7, ma di Coolwalk nemmeno l'ombra

Una delle novità più importanti arrivate su Android Auto è sicuramente Coolwalk, la nuova interfaccia che migliora di molto l'esperienza d'utilizzo della piattaforma per auto di Google. Purtroppo, sembra che Coolwalk non sia ancora disponibile per tutti gli utenti, nonostante le dichiarazioni di Google.

L'azienda infatti, durante i primi giorni del 2023, ha annunciato che Coolwalk sarebbe arrivata presto per tutti gli utenti Android Auto: in precedenza, questa funzione era disponibile solo per un gruppo di utenti che utilizzavano la versione beta di Android Auto. Ad oggi però, sono davvero pochi gli utenti "non beta" che hanno ricevuto la nuova interfaccia grafica.

Per provare dunque Coolwalk è necessario attendere un aggiornamento lato server da parte di Google: l'azienda ha iniziato il rollout già dall'inizio del mese, ma sembra che questo stia procedendo davvero molto a rilento e non c'è modo di forzare l'attivazione della nuova interfaccia Coolwalk per Android Auto.