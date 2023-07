Android Auto 10 arriva per tutti: come scaricarlo subito

Qualche giorno fa Android Auto 10.0 è arrivato in versione beta a livello globale. Coloro che hanno installato e provato la nuova beta hanno osservato l'implementazione di una nuova animazione per l'attivazione di Google Assistant. Non è chiaro se la stessa novità è inclusa per coloro che hanno la versione stabile.

Oltre a questo, Android Auto 10.0 include anche miglioramenti generali al sistema e bugfix minori, non si tratta quindi di un changelog particolarmente ricco.

La distribuzione del nuovo aggiornamento per Android Auto è in corso automaticamente attraverso il Play Store. Si tratta di una distribuzione graduale, quindi potrebbe essere necessario attendere qualche giorno per ricevere l'aggiornamento automatico dal Play Store.

Per coloro che non vogliono attendere però è possibile scaricare e installare subito manualmente la nuova versione. Ecco come fare: