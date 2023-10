Android Auto 10.6: la disconnessione in modalità wireless diventa semplicissima

Al giorno d'oggi sono due i sistemi di infotainment che permettono di collegare il proprio smartphone alla propria auto per accedere a gran parte delle app e servizi che si trovano sul telefono. Parliamo ovviamente di Android Auto e CarPlay.

A proposito di Android Auto arrivano delle importanti novità, visto che Google ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento. L'update corrisponde alla versione 10.6 di Android Auto, la quale riceve una nuova e utile opzione per la gestione della connessione.

La novità della quale parliamo consiste nella nuova opzione per disconnettere in maniera rapida lo smartphone dal box Android Auto direttamente dal telefono. Come vedete dall'immagine in galleria, tale nuova opzione è localizzata nella notifica relativa alla connessione ad Android Auto sullo smartphone.