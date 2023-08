Google rilascia Android Auto 10.3 stabile: installarla subito o aspettare?

Dopo il bug riguardante l'impossibilità di accedere ai comandi vocali, è stata una settimana piuttosto impegnativa per Android Auto. Tutti noi speriamo vivamente che quella appena iniziata, che corrisponde per molti al rientro dalle vacanze, arrida maggiormente agli utenti (sapete come abilitare le opzioni sviluppatore dell'app?).

Google prova a metterci del suo rilasciando la versione stabile di Android Auto 10.3, proseguendo nella ormai assodata consuetudine di un ciclo di rilascio ogni tre o quattro settimane.

Ma cosa c'è di nuovo nella nuova buiild? Purtroppo, come suo solito, la GrandeG non annuncia le novità di ogni versione, a meno che non si tratti di un rilascio particolarmente rilevante, quindi sta agli utenti scoprirle. In generale, in questi aggiornamenti minori possiamo aspettarci correzioni di bug e miglioramenti vari delle prestazioni.

Chi l'ha provata, non ha ancora rilevato cambiamenti rispetto alla precedente 10.2, ma è possibile che presenti dei fix e per questo chi è afflitto da problemi potrebbe essere interessato a installarla il prima possibile.

E qui si rivela il nodo gordiano che gli utenti si trovano ad affrontare in questi frangenti: correre a installare l'ultimo aggiornamento o aspettare? Sappiamo bene come Android Auto si trovi perennemente in una situazione di delicato equilibrio tra risoluzione dei problemi e aggiunta di nuovi che potrebbero renderla inutilizzabile.

Google ne è ben conscia, e per questo non rilascia gli aggiornamenti stabili tutto d'un colpo ma opta per una diffusione graduale, in modo da poterla arrestare in caso gli utenti riportino bug importanti (ed è lo stesso motivo per cui ha optato per un ciclo di rilascio così frequente di piccoli aggiornamenti). Al momento infatti sul Play Store, almeno per noi, è ancora disponibile la versione 10.2.63324 del 17 agosto.

In alternativa, se volete essere sempre sulla cresta dell'onda dello sviluppo oppure sperate di risolvere un problema che vi disturba, potete installare l'app manualmente.

Per farlo, controllate la versione della vostra build attuale di Android Auto andando nelle Impostazioni del telefono, poi toccando App, Mostra tutte le app e toccando Android Auto.

Scorrete in fondo e segnatevi il numero di build. Poi potete andare su APK Mirror e cliccare sulla freccia verso il basso di fianco alla versione per SoC Arm64). Ora toccate il pulsante Download nella pagina successiva e poi toccate la notifica Scarica per scaricarla sul dispositivo. In caso vi venga chiesto conferma se volete scaricare il file, datela.

Successivamente, potete toccare direttamente la notifica che vi indica l'avvenuto download del file o aprite il gestore file del vostro telefono, in genere l'app File, e andate sulla cartella Download. Qui toccate il file APK appena scaricato.

In entrambi i casi, potreste dover fornire l'autorizzazione per installare app al di fuori di Google Play. Potreste dover attivare il pulsante delle Impostazioni che vi viene proposto e in caso toccate la freccia a sinistra in alto per tornare indietro e poi installare il file.

Compiuti questi passaggi, toccate la scritta Aggiorna e Android Auto verrà installata. Toccate Fine per concludere l'operazione

In caso incontriate problemi importanti, potete tornare indietro a una versione precedente di Android Auto da qui (magari, se vi trovavate bene, installando la stessa versione che avevate prima, e per questo motivo vi abbiamo fatto segnare il numero di build) seguendo gli stessi passaggi appena visti.