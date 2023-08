Iniziano i test per Android Auto 10.3: cosa aspettarci

Continua la marcia a tappe serrate di Google per correggere i bug di Android Auto senza scordare l'introduzione di nuove funzionalità, e ora che sono iniziati i test con la beta della versione 10.3 possiamo dare un'occhiata alle novità.

Come suo solito, la casa di Mountain View non ha rilasciato una lista dei cambiamenti, ma le aspettative sono tutte per la nuova icona di ricerca nelle app musicali che aveva fatto la sua comparsa in Android Auto 10.2 (sapete come abilitare le opzioni sviluppatore dell'interfaccia?). Questa infatti era apparsa ad alcuni utenti nel precedente aggiornamento e consente di cercare il nome, l'album o la playlist di una canzone attraverso la tastiera e all'interno dell'app, a differenza di quanto accade con la ricerca tramite comando vocale.

Ovviamente, come accade per le app di navigazione, questo è possibile solo con veicolo parcheggiato, e appena si mette in moto Android Auto blocca l'esperienza di digitazione, e l'unico modo per cercare le canzoni è attraverso la voce.

Google sta rilasciando la funzione gradualmente, probabilmente con l'intento di testarla a fondo prima renderla disponibile a tutti gli utenti, ed è possibile che aggiornando ad Android Auto 10.3 qualcuno la riceva.

Per quanto riguarda il resto, l'aggiornamento non mostra particolari spunti di interesse, quindi è presumibilmente legato alla correzione di bug o al miglioramento delle prestazioni.

In caso siate iscritti al programma beta di Android Auto, potreste ricevere in queste ore la nuova versione, identificata dal numero di build 10.3.1333 beta. Per tutti gli altri o per chi non vuole attendere, potete andare su APK Mirror e cliccare sulla freccia verso il basso di fianco alla versione per SoC Arm64). Poi toccate il pulsante Download nella pagina successiva e poi toccate la notifica Scarica per scaricarla sul dispositivo. In caso vi venga chiesto conferma se volete scaricare il file, datela.

Successivamente, potete toccare direttamente la notifica che vi indica l'avvenuto download del file o aprite il gestore file del vostro telefono, in genere l'app File, e andate sulla cartella Download. Qui toccate il file APK appena scaricato.

In entrambi i casi, potreste dover fornire l'autorizzazione per installare app al di fuori di Google Play.

Potreste dover attivare il pulsante delle Impostazioni che vi viene proposto e in caso toccate la freccia a sinistra in alto per tornare indietro e poi installare il file.

Compiuti questi passaggi, toccate la scritta Aggiorna e Android Auto verrà installata. Toccate Fine per concludere l'operazione

Vi ricordiamo che, trattandosi di una versione beta, potreste andare incontro ad alcune instabilità o bug, quindi non installatela sul vostro dispositivo principale, mentre la versione stabile dovrebbe arrivare verso la fine di agosto, nel giro di un paio di settimane, se gli utenti non riportano bug troppo importanti o gravi.