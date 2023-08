Rilasciato Android Auto 10.2, ma a festeggiare sono soprattutto gli utenti Pixel

Le ultime patch di sicurezza rilasciate da Google per i suoi Pixel risolvono un problema che affliggeva gli utenti di Android Auto che utilizzano la connessione wireless. In particolare, i possessori di auto come Toyota Rav4 hanno lamentato nelle scorse settimane un malfunzionamento quando si provava a collegare il dispositivo all'infotainment del mezzo tramite Bluetooth.

Come al solito, Google non ha rilasciato un registro delle modifiche, tuttavia qualche novità sarebbe già emersa.

Ad esempio, questa release implementa una nuova icona di ricerca nelle app musicali. Questa funzionalità, quindi, consentirà agli utenti di digitare il nome di un brano, l'artista o l'album che desiderano ascoltare. L'esperienza è simile a quanto accade con le app di navigazione, con Android Auto che blocca automaticamente la tastiera quando il veicolo inizia a muoversi (difatti, è consentito solo l'input vocale se l'auto è in movimento). La nuova opzione di ricerca sarà disponibile su tutte le app audio in esecuzione su Android Auto, inclusi Spotify e YouTube Music. Infine, la funzionalità non è ancora attiva per tutti gli utenti, poiché Google sembra abilitarla lato server.