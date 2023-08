Su Android arriva l'anti-stalking con tracker bluetooth: ecco come funziona

A distanza di poco tempo dall'annuncio, Google sta rilasciando a tutti gli utenti la nuova funzione avanzata di sicurezza che avrà l'obiettivo di rilevare automaticamente la presenza di tracker Bluetooth non autorizzati (ad ora rileva solo con gli AirTag di Apple, ma in futuro le cose potrebbero cambiare). Nello specifico, quando un dispositivo di tracciamento di un'altra persona viene separato dal suo proprietario e rilevato in viaggio con un altro utente - fuori dalla portata Bluetooth del proprietario - verrà inviato un avviso che segnalerà la presenza di un tracker sconosciuto nelle vicinanze.

Per verificare se l'impostazione è attivata, gli utenti dovranno accedere alle impostazioni dello smartphone e cercare nella sezione "Sicurezza ed emergenza" sui Pixel oppure "Sicurezza personale" sui dispositivi degli altri marchi. In questa sezione, comunque, dovrebbero individuare l'inedito menu "Allerte Anti-Tracker". La funzionalità, in fase di lancio tramite Google Play Services, sarà disponibile sui dispositivi con a bordo Android dalla versione 6.0 in poi. In questo momento, tra l'altro, la funzionalità risulta attiva sui Pixel e su alcuni Samsung sia negli Stati Uniti che in altri Paesi.