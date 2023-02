Android 14: quando arrivano le beta e la versione stabile

Sono passati pochi giorni da quando Google ci ha dato il primo assaggio ufficiale di Android 14. La prima Developer Preview è arrivata per i suoi smartphone, con alcuni interessanti spunti su cosa attenderci in termini di novità per le prossime versioni.

Insieme alla prima Developer Preview di Android 14 sono arrivate anche importanti informazioni sulle tempistiche di distribuzione delle prossime versioni beta. Per capire questo possiamo vedere la timeline ufficiale condivisa da Google, che trovate qui in basso.