Android 14 renderà più versatili i dispositivi con schermi di grandi dimensioni

Man mano che lo sviluppo di Android 14 prosegue, possiamo notare una sempre maggiore attenzione di Google verso i dispositivi dotati di schermi con grandi dimensioni , come tablet o pieghevoli . Il che non ci sorprende, visto il recente lancio di Pixel Tablet e Pixel Fold .

La sezione può essere trovata andando nelle Impostazioni del dispositivo, toccando Sistema, poi selezionando Tastiera e infine toccando Tastiera fisica.

Qui troverete un nuovo elenco di scorciatoie da tastiera, molto più ricco di quello che possiamo trovare attualmente su Android 13 nella pagina Impostazioni > Sistema > Lingue e input > Tastiera fisica.

L'elenco è infatti passato dalle attuali 13 voci a ben 34, per 29 funzioni diverse. Le combinazioni di tasti sono ora raggruppate anche in tre schede per una migliore organizzazione: Sistema, Input e Apri app - e c'è una barra di ricerca per filtrare rapidamente le opzioni.

Ovviamente, non tutte le scorciatoie sono nuove. Per esempio, se le scorciatoie Cerca + Tasto Backspace e Cerca + Tasto Invio c'erano già, Cerca + ~, Cerca + Freccia sinistra e Cerca + H sono nuove, così come la possibilità di premere Cerca per aprire rapidamente la funzione di ricerca del launcher, invece dell'assistente (che è stato spostato su Cerca + A).

Qui sotto potete trovare l'elenco completo delle nuove scorciatoie.