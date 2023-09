Android 14 potrebbe essere stato rimandato

Da qualche mese ormai abbiamo iniziato a conoscere Android 14, la nuova generazione del sistema operativo per smartphone Android che Google è pronta a lanciare per il prossimo autunno.

Questo grazie alle beta pubbliche rilasciate da Google per i suoi Pixel. Finora Android 14 ha seguito praticamente lo stesso corso di Android 13 lo scorso anno, e questo ha lasciato più di una speranza in merito al fatto che la prima versione stabile sarebbe potuta arrivare per inizio settembre.