Con Android 14 potrete registrare solo la schermata di un'app: ecco come

La registrazione dello schermo del proprio dispositivo è una comoda funzione con tantissime applicazioni, dalla possibilità di mostrare ad amici o parenti come compiere una certa operazione sul loro telefono, all'acquisizione di video per mostrare un bug, per esempio.

Ma su Android questa funzione necessita spesso i modifiche successive, in quanto catturando l'intera schermata includerete spesso e volentieri altri elementi, come per esempio alla fine quando interrompete la registrazione dalla barra delle notifiche. Con Android 14 però questo potrebbe cambiare.

Come abbiamo intravisto ad aprile nella prima beta (ma non funzionava) e potuto ascoltare direttamente dalla GrandeG al Google I/O di maggio, l'ultima versione del robottino consentirà di registrare o la schermata intera o solo un'app di vostra scelta.

Quando si accede al menu di registrazione dello schermo in Android 14, troverete l'opzione per registrare l'intero schermo o solo una singola app (immagini sotto, a sinistra e al centro).

Se scegliete quest'ultima opzione, potete quindi scegliere l'app tra quelle aperte di recente o tra quelle installate.