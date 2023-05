Android 14 permetterà agli utenti di registrare la schermata di una singola app

Android 14 conterrà varie novità, tra cui una piuttosto interessante che riguarderà la funzionalità di registrazione. Fino ad ora, infatti, gli utenti che intendevano registrare lo schermo del proprio dispositivo hanno riscontrato una criticità, ovvero la necessità di interrompere l'operazione nel caso in cui arrivi una notifica indesiderata. Gli sviluppatori di Google, per ovviare a questa eventualità, hanno previsto un aggiornamento della funzionalità.

Nello specifico, nella nuova versione del sistema operativo gli utenti avranno a disposizione due alternative: registrare l'intero schermo oppure una singola applicazione. Nel caso in cui si optasse per questa voce, verrà registrata soltanto l'app in funzionamento. Dunque, non dovremmo affatto preoccuparci se durante le operazioni dovessimo ricevere qualche notifica che non desideriamo mostrare ai destinatari della registrazione.