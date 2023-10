Rilasciato Android 14 QPR1 Beta 2: qualche novità dei Pixel 8 sui modelli precedenti

Si tratta di giorni movimentati in casa Google, soprattutto per quanto riguarda il mondo Android. Dopo la presentazione dei nuovi top di gamma Pixel 8 e lo smartwatch della serie Pixel, Google rilascia un nuovo aggiornamento software.

Stiamo parlando della QPR1 Beta 2 di Android 14, ovvero della seconda build del programma che permette di testare in beta le nuove funzionalità che arriveranno in futuro per Android 14. Si tratta di un aggiornamento relativamente consistente, soprattutto perché porta sui Pixel degli anni scorsi alcune delle novità che sono arrivate con i Pixel 8.

Si tratta della build identificata dal codice U1B2.230922.006, la quale è aggiornata con le patch di sicurezza Android di ottobre 2023. Grazie al riepilogo condiviso da Mishaal Rahman, possiamo vedere insieme quali sono le novità introdotte: