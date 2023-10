Android 14 non è stato mai così vicino: in arrivo sui Pixel il 4 ottobre

Riprendendo ciò che è accaduto due anni fa, sembrerebbe che Google lancerà Android 14 nello stesso giorno in cui avverrà la presentazione di Pixel 8, ovvero il 4 ottobre. Secondo l'operatore canadese Telus, infatti, Android U verrà reso disponibile in questi giorni per i seguenti dispositivi: Google Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4a (5G) e Pixel 4a. Tuttavia, occorre specificare una cosa e cioè che nessuna delle due varianti di Pixel 4a è compatibile il nuovo sistema operativo, dunque appare molto improbabile che Google procederà con il rilascio ufficiale.

Inoltre, lo stesso operatore ha affermato che "Tutte le date sono approssimative e soggette a modifiche" e che "Si prega di notare che le date pubblicate riflettono quando è previsto il rilascio dell'aggiornamento, ma potrebbero essere necessarie alcune settimane per l'implementazione su tutti i dispositivi". Tra l'altro, l'elenco della pianificazione degli aggiornamenti software è stato aggiornato il 29 settembre.