Con Android 14 il vostro PIN sarà al sicuro

Android 14 è ormai alle porte. La nuova release per dispositivi Android di Google la conosciamo in parte grazie alle prime Developer Preview rilasciate, con la beta pubblica che arriverà tra poche settimane. In parallelo al programma beta di Android 14, conosciamo anche il programma beta QPR di Android 13. In questo contesto, qualche giorno fa è arrivata la seconda beta della QPR3 con un buon numero di novità. Tra queste novità, introdotte in beta con Android 13 e che arriveranno sicuramente con Android 14 in versione stabile, troviamo una nuova modalità di inserimento del PIN per lo sblocco del dispositivo. Questa dovrebbe incrementare la sicurezza e la privacy durante l'inserimento. Questa novità arriva sotto forma di una nuova funzionalità introdotta a livello delle impostazioni di privacy (all'interno della sezione Blocco dispositivo). Come vedete dall'immagine qui sotto, la nuova opzione renderà possibile disattivare le animazioni successive alla pressione di una cifra durante l'inserimento del PIN. Il tutto per una maggiore sicurezza ed essere al riparo da sguardi indiscreti.

Il risultato finale è quello che vedete nel video qui in basso: digitando le cifre del PIN non si vedranno animazioni attorno alla cifra appena toccata. L'animazione rimarrà visualizzabile quando si tocca il pulsante per cancellare.