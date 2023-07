Android 14 ottimizza il suo tallone d'Achille

Il menù condivisione di Android è un aspetto particolare del sistema operativo di Google. Questo perché nel corso degli anni ha visto diversi aggiornamenti, nessuno dei quali ha mai convinto pienamente gli utenti. A questo non ha contribuito nemmeno il fatto che su Android sono previsti diversi menù di condivisione in base all'app che si utilizza.

Android 14 è ormai quasi maturo per arrivare in versione stabile . La Beta 4 di Android 14 ha introdotto anche diverse novità, che vedremo nella versione stabile finalizzate, e tra queste troviamo delle gradite novità per il menù condivisione integrato in Android.

Con la nuova Beta di Android 14 Google ha introdotto una nuova versione del menù condivisione. Come vedete dalle immagini sopra, la nuova versione del menù è più informativa perché include un'anteprima di ciò che si sta per condividere.

Nella parte superiore del menù condivisione infatti verrà mostrato uno spazio in cui troverete il link, nel caso in cui stiate condividendo il link, oppure l'anteprima dell'immagine, nel caso si tratti della condivisione di immagini.

Il nuovo menù condivisione è già attivo per coloro che hanno installato la Beta 4 di Android 14. Peccato che al momento non è globale, ovvero non lo troviamo in tutte le app e a livello di sistema. Lo vediamo ad esempio su Chrome, ma l'app Google Foto ad esempio ha ancora il suo menù condivisione. Questa frammentazione, un concetto che è sempre stato il tallone d'Achille di Android, non ci piace.