Profumo di Android 14 con One UI 6 per i Galaxy di Samsung

Da qualche mese ormai Google ci ha fatto conoscere Android 14, attualmente disponibile in versione beta per i suoi smartphone . Ma anche gli altri utenti possono sperare di vedere presto la nuova generazione del robottino verde.

Nelle ultime ore infatti sono emerse delle interessanti novità da una nuova versione dell'app Calcolatrice di Samsung. Come vedete dallo screenshot qui sopra, l'app è stata aggiornata per supportare Android 14 con la One UI 6.

Chiaramente la One UI 6 basata su Android 14 non è stata ancora rilasciata da Samsung, nemmeno in versione beta. Ma questo aggiornamento dell'app Calcolatrice fa ben sperare in un prossimo avvio del programma di testing di Android 14 sui Galaxy di Samsung.

Al momento ancora non sappiamo quando Samsung avvierà il programma beta.

Ci aspettiamo che le prime release arriveranno in estate, a partire da coloro che possiedono un dispositivo della serie Galaxy S23.

Negli scorsi anni abbiamo visto Samsung non aprire il programma beta della nuova One UI agli utenti italiani. Speriamo che questo aspetto cambi con la prossima One UI 6. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.