Android 14 per i Galaxy di Samsung: partono i test della One UI 6

Stando a quanto riferito dal leaker Tarun Vats, nelle ultime ore sarebbero state notate sui server Samsung le prime build basate su Android 14. Queste corrispondono ovviamente alla One UI 6 , la nuova generazione dell'interfaccia software di Samsung. Le build in questione sarebbero relative alla serie Galaxy S23 .

Come ci si sarebbe aspettato dunque, Samsung inizia a testare la sua nuova One UI 6 basata su Android 14 sui modelli della serie Galaxy S23. Le build software in questione corrispondono ai codici S918BXXU1BWE2, S918BOXM1BWE2 e S918BXXU1BWE2. Al momento non sono emersi screenshot che mostrano la nuova One UI 6 all'opera.

Come accade ormai ogni anno, ci aspettiamo che le prime beta pubbliche della nuova One UI verranno distribuite in estate, per poi vedere il rilascio della stabile per inizio autunno.