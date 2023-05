Android 14 ci porterà un Material You più audace

Stiamo parlando ovviamente del Material You , la piattaforma integrata in Android che si occupa della personalizzazione automatica del tema di sistema in base allo sfondo impostato dall'utente. Ora sappiamo che a partire da Android 14 arriveranno ulteriori novità proprio in tema di Material You.

Stando a quanto emerso recentemente online, sembra che Google stia preparando delle nuove personalizzazione a disposizione degli utenti proprio con Android 14. Arriverà infatti la possibilità di scegliere un colore base per l'interfaccia grafica del Material You, derivato dallo sfondo impostato dall'utente. In sostanza, dovrebbe essere possibile scegliere dei colori più vivaci rispetto a quanto è possibile fare attualmente.

Questo quindi si tradurrà in maggiori possibilità di personalizzazione per gli utenti, e pertanto due utenti che hanno uno sfondo simile potrebbero avere un'interfaccia grafica con una tonalità sostanzialmente diversa.

La nuova concezione di personalizzazione della tonalità di sistema sarebbe anche stata mostrata in anteprima da Google, attraverso il video che trovate.

La novità è stata scovata nel codice di Android 14, anche se ancora non risulta essere disponibile per gli utenti che hanno aderito alla beta. Gli screenshot che trovate in basso arrivano da 9to5Google che è già riuscita ad abilitare la feature e che mostrano come dovrebbe apparire nella sua versione definitiva.