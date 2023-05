Android 14 includerà un'importante novità dedicata al multitasking

A darne notizia è stato il noto Mishaal Rahman, il quale è stato in grado di attivare l'opzione: "Nella Beta 2, è stato aggiunto un nuovo flag di avvio che, se abilitato, visualizza una voce di menu "salva coppia di app" nel menu contestuale delle app con schermo diviso nella panoramica degli elementi recenti". Si tratta di un'opzione davvero utile , soprattutto se avrete a disposizione dispositivi con un ampio display e non solo. Difatti, la modalità "app pair" potrebbe tornare utile a quegli utenti che quotidianamente utilizzano una coppia di app in simultanea: ad esempio YouTube con l'app dedicata alle note oppure semplicemente due schede del browser.

Come abbiamo già accennato sopra, non si sa se e quando questa opzione verrà abilitata. Per quanto riguarda le novità della Beta 2, invece, si possono osservare lievi cambiamenti estetici, una diversa organizzazione delle impostazioni di Lingue e immissione e una nuova impostazione rapida. Non mancano, poi, nuove animazioni per Sfondi & Stile e quando si preme a lungo un'icona di un'app.