Ecco Android 14: novità e download della beta pubblica

Google mantiene le promesse e rilascia la prima beta pubblica di Android 14. Esattamente come da tabella di marcia, e come di consueto nel post-cena, arriva la nuova versione di Android per smartphone Pixel. La prima beta pubblica di Android 14 fa seguito alle due Developer Preview rilasciate da Google, grazie alle quali abbiamo avuto un buon assaggio di cosa attenderci da Android 14. Andiamo quindi a vedere cosa c'è di nuovo in questa nuova beta, e successivamente come installarla sugli smartphone compatibili

Interfaccia di sistema più smart

Google ha annunciato che con Android 14 l'interfaccia di sistema sarà più smart e funzionale. Questo passerà dall'introduzione di nuove funzionalità e di nuove interfacce dedicate all'interazione con app e servizi di terze parti. Alcune di queste novità sono già visibili con la Beta 1. Nuova freccia per tornare indietro Con Android 14 viene aggiornata la freccia che appare quando si esegue la gesture per tornare indietro. Questa avrà un aspetto coerente con lo sfondo di sistema. Un tocco in più di Material You che sicuramente non dispiace. Qui sotto ne avete un esempio pratico.

Nuova menu di condivisione Con Android 14 il menu di condivisione di sistema diventa praticamente globale. L'abbiamo visto pochi giorni fa all'opera su Chrome Beta. Qui sotto ne avete un ulteriore esempio.

Nuove API per la grafica

Google introduce nuove API per mettere a disposizione nuovi effetti grafici e animazioni con Android 14. Gli sviluppatori potranno quindi sfruttarle per implementare un comportamento grafico delle loro app coerente proprio con Android 14.

Personalizzazione lingue

Arriva maggiore spazio per la personalizzazione delle lingue per ogni app installata su Android 14. Gli sviluppatori potranno ulteriormente implementare questa opzione con le nuove API messe a disposizione da Google.

Sempre più privacy

Con Android 14 Google non perde di vista l'aspetto della privacy. Con questa nuove release vengono introdotti nuovi strumenti dedicati alla privacy degli utenti. In questo contesto sono state introdotte maggiori misure per contrastare app e servizi apparentemente dedicati a persone con disabilità ma che in realtà mirano ad accedere in maniera incontrollata e ingiustificata alle informazioni personali degli utenti.

Download e installazione di Android 14 Beta 1